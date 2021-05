Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de fostul președinte american Donald Trump a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post care scriau despre acuzatiile privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, a dezvaluit vineri cotidianul american, potrivit Agerpres,…

- Cetatenii australieni care se intorc acasa din India primesc pana la cinci ani de inchisoare si amenzi, dupa ce Guvernul a interzis astfel de calatorii, scrie BBC, preluat de News.ro. Ministerul Sanatatii a precizat ca decizia a fost luata „bazandu-se pe numarul de persoane aflate in carantina dupa…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, in prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului, ca se asteapta sa candideze pentru realegerea in functie in 2024, noteaza news.ro. „Planul meu este sa candidez pentru realegere. Aceasta este asteptarea mea”, a spus el. Fostul…

- Predicția lui Trump. Veți muri fara mine, s-a adeverit. Presa americana s-a dus in cap. „Dupa ce 4 ani a fost in stare sa publice orice bullshit, fake și minciuna despre Trump, sa cenzureze orice dezvaluire despre Biden și sa faca orice numai jurnalism nu, presa americana democrata este acum disperata…

- Administratia Biden, confruntata cu un aflux de minori neînsotiti la frontiera americano-mexicana, a cerut sâmbata unei agentii federale sa vina în ajutorul structurilor pentru cazarea acestora, excedate, informeaza Agerpres, citând AFP. Ministrul american de interne…

- Primaria Barcanești a fost somata de catre Telekom sa plateasca peste 200000 de lei, reprezentand facturi telefonice neachitate de peste 2 ani. Contractele de abonamente au fost incheiate de catre ex-primarul comunei, Daniel Popa, pe parcursul mandatului 2016-2020. Conform informațiilor oficiale, numarul…