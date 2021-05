Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a aceptat luni sa examineze anularea condamnarii la moarte a lui Djokhar Tsarnaev in atentatul cu bomba la maratonul din Boston in 2013, relateaza AFP potrivit agerpres. Guvernul lui Donald Trump, care voia sa restabileasca pedeapsa capitala, a cerut in octombrie…

- Statele Unite ale Americii au atentionat miercuri ca o interdictie a principalului partid prokurd al Turciei ar submina democratia deja fragilizata a tarii, informeaza joi AFP, potrivit AGERPRES. Intr-un comunicat, Departamentul de Stat american a transmis ca "supravegheaza lansarea de masuri…

- Administratia Biden, confruntata cu un aflux de minori neînsotiti la frontiera americano-mexicana, a cerut sâmbata unei agentii federale sa vina în ajutorul structurilor pentru cazarea acestora, excedate, informeaza Agerpres, citând AFP. Ministrul american de interne…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și consilierul pentru securitate naționala al lui Joe Biden se vor întâlni saptamâna viitoare cu miniștrii chinezi de externe în Alaska într-o prima întâlnire de la sosirea noului președinte al Statelor Unite la Casa…

- Departamentul american de Justitie a pus sub acuzare peste 300 de persoane in urma violentelor produse la Capitoliul din Washington de catre sustinatorii presedintelui Donald Trump. Cel putin 280 dintre acestea au fost arestate, a declarat vineri procurorul general adjunct in exercitiu, John Carlin,…

- Donald Trump l-a criticat marti pe liderul republican din Senatul american, Mitch McConnell, si a cerut partidului sa ii intoarca spatele politicianului veteran care l-a acuzat public pe fostul presedinte ca este "responsabil" pentru asaltul asupra cladirii Capitoliului din 6 ianuarie, informeaza AFP.…