- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA.

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- SUA mobilizeaza peste 6.000 de membri ai Garzii Naționale la Washington DC pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden. Masura vine pentru a evita alte tulburari sociale, cum au fost cele aparute saptamana aceasta la Capitoliu, acolo unde avea loc validarea…

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA.

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…