SUA: Guvernatorul Arizonei a aprobat o lege ce interzice avortul ca urmare a unor anomalii genetice, inclusiv sindromul Down

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Arizona, Doug Doucey, a aprobat o lege care interzice avortul ca urmare a descoperirii unor anomalii genetice ale fatului ca sindromul Down sau fibroza chistica, cu exceptia situatiei in care este vorba de o afectiune considerata letala, informeaza Reuters, potrivit…

- Republica Ceha expulzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014, au anuntat sambata premierul Andrej Babis si ministrul de externe Jan Hamacek, relateaza Reuters. Potrivit…

- Doua grupuri de advocacy au solicitat Comisiei Federale pentru Comert (FTC) din Statele Unite sa investigheze daca aplicatiile pe care magazinul Google Play le eticheteaza ca ''Teacher Approved'' ("aprobat de profesor") colecteaza in mod ilegal date cu caracter personal fara consimtamantul…

- O lege care interzice avortul inclusiv in cazurile de viol și de incest a fost promulgata in statul Arkansas, SUA, intrand in vigoare in vara acestui an. Guvernatorul statului spera sa determine Curtea Suprema sa anuleze hotararea din 1973 prin care a extins acest drept la intreg teritoriul tarii, potrivit…

- Statul Arkansas a adoptat marti o lege ce interzice avortul chiar si in cazurile de viol sau incest, in speranta de a determina Curtea Suprema a Statelor Unite sa anuleze hotararea din 1973 prin care a extins acest drept la intreg teritoriul tarii, transmite AFP. Citește și: Marcel Ciolacu…

- Datele preliminare ale unui studiu efectuat de Universitatea Oxford indica faptul ca vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca este eficace impotriva variantei P1 a coronavirusului, din Brazilia, transmite Reuters. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia /…

- Guvernul Marii Britanii a anuntat aprobarea unui nou pachet de 300 milioane lire sterline pentru redresarea sportului in tara, ca parte a planului de sprijinire a economiei afectate de impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul de Finante, Rishi Sunak,…

- Parlamentul Ucrainei a aprobat vineri un proiect de lege menit sa accelereze aprobarea vaccinurilor pentru COVID-19, care interzice in același timp aprobarea vaccinurilor produse in Rusia, relateaza Reuters. Guvernul a declarat ca se așteapta sa primeasca 100.000 pana la 200.000 de doze de…