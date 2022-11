Stiri pe aceeasi tema

Soldații ruși au furat 100.000 de tone de semințe de floarea-soarelui și porumb dintr-o baza agricola din regiunea Herson, a scris duminica pe Facebook deputatul ucrainean Oleksi Goncearenko, scrie CNN, potrivit Rador.

Direcția de informații a Ucrainei a facut apel la toți soldații ruși aflați inca pe frontul vestic al regiunii Herson sa se predea, scrie CNN, potrivit Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Oleksandr Staruh, a raportat ca, in noaptea de vineri spre sambata, trupele invadatoare ruse au lansat noi atacuri cu rachete S-300 asupra regiunii, avariind trei intreprinderi și mai multe vehicule, anunța RBC, potrivit Rador.

Soldații ruși demoleaza cladirile avariate din cartierul Primorsk al orasului ocupat Mariupol (regiunea Doneț) - a declarat consilierul primarului, Petro Andriușcenko, informeaza Rador.

Candidatul la președinția Kazahstanului, actualul șef de stat Kassim-Jomart Tokaev, a promis ca va realiza o modernizare a armatei și a ministerelor de forta in urmatorii ani. El a facut aceste afirmatii in timpul prezentarii programului sau electoral, noteaza INTERFAX citata de Rador.

Administrația pro-rusa din Herson a inceput constituirea apararii teritoriale a orașului, barbații ramași in oraș sunt chemați sa faca parte din ea, a informat astazi administrația regiunii Herson. Intre timp, soldații ruși se retrag din zona și, practic, urmaresc ca apararea sa fie asigurata de…

Militari ucraineni desfașurați in R.D. Congo in cadrul unei misiuni de menținere a pacii au revenit in țara pentru a sprijini defensiva impotriva Rusiei, transmite Rador.

Cel puțin noua persoane, inclusiv trei copii, au murit dupa ce un zid s-a prabușit in urma ploilor abundente in statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, a declarat vineri ministrul șef adjunct al statului, relateaza Reuters preluat de Rador.