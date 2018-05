Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata în cazurile actelor de tortura comise în centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.

- Jared Kushner, ginerele presedintelui Statelor Unite si consilier al acestuia, nu mai are acces la informatii strict secrete, o decizie care vine dupa intarzieri repetate in procesul de verificare a trecutului sau, relateaza „New York Times“.

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…