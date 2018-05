Stiri pe aceeasi tema

- CIA nu va relua controversatul program de interogatorii lansat dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 si asimilat torturii, a dat asigurari miercuri in Congresul american Gina Haspel, nominalizata de presedintele Donald Trump pentru a prelua functia de director al Agentiei centrale de informatii a…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie o va audia joi, incepand cu ora 14,00, pe senatoarea Laura Scantei, fost membru in comisiile de inventariere privind arhiva SIPA,…

- Comisia de politica externa a Senatului SUA a aprobat luni numirea lui Mike Pompeo ca secretar de stat, informeaza Reuters. Pompeo, înca director al CIA (Central Intelligence Agency, serviciul de spionaj american), a fost desemnat de presedintele Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson…

- Omul ales de Donald Trump sa preia fraiele diplomatiei americane, Mike Pompeo, se confrunta luni cu un obstacol neprevazut in Congres, in procesul de confirmare al acestei functii capitale, relateaza AFP. Comisia de Politica Externa a Senatului american ar putea sa emita un aviz defavorabil candidaturii…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, nominalizat la postul de sef al diplomatiei americane, a declarat joi, in cursul audierii sale in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, ca experienta sa ca ofiter al armatei americane stationat in Germania Federala in timpul Razboiului Rece i-a oferit o intelegere…