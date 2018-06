Stiri pe aceeasi tema

- Gazul romanesc din Marea Neagra reprezinta o sursa de energie promitatoare, dar inca neexploatata, care ar consolida pietele energetice si securitatea energetica in intreaga regiune, sustine Departamentul american de Stat al intr-un comunicat, care arata ca SUA urmaresc cu interes evolutiile privind…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a acuzat Romania de incalcarea angajamentelor internaționale in privința interconectarii conductelor de gaze și asigurarii reversibilitații fluxurilor de gaz. Mai mult, Peter Szijjarto a precizat ca a sosit timpul pentru se exercita presiuni internationale…

- Pentru al treilea an consecutiv, punctele de prim ajutor ale pompierilor au devenit operationale in sapte dintre statiunile litoralului romanesc, anunta ISUJ Constanta. Pentru prevenirea situatiilor de urgenta, consolidarea climatului de securitate a cetatenilor care tranziteaza statiunile litoralului…

- Acesta este un raspuns la o intrebare adresata cu ocazia semnarii unui acord de parteneriat incheiat cu ExxonMobil, la Budapesta, care are in vedere programe de formare profesionala, un tip de acord semnat cu alte 77 de companii. Cu aceasta ocazie, Peter Szijjarto a amintit de faptul ca ExxonMobil a…

- Intr-un fel sau altul, extracția sutelor de miliarde de metri cubi de gaze din subsolul Marii Negre va incepe in urmatorii ani. Miza cea mare pentru Romania nu este insa exportul lor, ci pastrarea lor pe plan local, ca sa creeze plusvaloare in economie. Populația nu are cum sa consume cu mult in plus,…

- Unul dintre cei doi mari investitori interesati sa extraga sutele de miliarde de metri cubi de gaze din subsolul Marii Negre, este vorba despre Black Sea Oil amp; Gas, a gasit un prim cumparator pentru viitoarea sa marfa, o companie din Romania care este dispusa sa preia un miliard de metri cubi de…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe Dan Neculaescu a participat, joi, la Kiev, la Security Forum, unde a sustinut o interventie in cadrul panelului "Sensitive Eastern Europe and Burning Black Sea Region: Conflicts to Resolve", informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.…