SUA: Garda Națională părăsește Capitoliul la aproape cinci luni după atacul din 6 ianuarie Pentru prima data în aproape cinci luni, Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, a fost neprotejat luni de trupele Garzii Naționale, deoarece amenințarea cu violențe din partea grupurilor de extrema dreapta s-a relaxat de la asaltul din 6 ianuarie, potrivit AFP.



Misiunea lor de a proteja Congresul a ajuns formal la sfârșit, ultimii 2.149 de soldați ai unui contingent care numara 26.000 la apogeul acestei desfașurari extraordinare au parasit Washingtonul în weekend.



Capitoliul se afla sub o securitate strânsa înca din 6 ianuarie, când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua rachete au vizat duminica seara aeroportul din Bagdad, unde stationeaza soldati americani. Este al doilea atac de acest fel in zece zile, in contextul in care Washingtonul incearca sa reia dialogul cu Teheranul, ai carui aliati din Irak revendica in mod regulat tiruri de rachete, relateaza AFP,…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

- Justitia americana a pus sub acuzare un newyorkez de 50 de ani, utilizând în special o conversatie de aplicatia de întâlniri online Bumble, unde atacatorul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington în ianuarie, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Justiția americana a acuzat un newyorkez în vârsta de 50 de ani, folosind în special o conversație de pe o platforma de întâlniri, unde atacatorul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington în ianuarie, potrivit AFP.Robert Chapman,…

- Donald Trump, 74 de ani, nu renunța la ideea de a reveni la Casa Alba. Fostul președinte al SUA, intre 20 ianuarie 2017 – 20 ianuarie 2021, a declarat intr-un interviu acordat Fox News ca se gandeste serios sa candideze la viitoarele alegeri prezidentiale din 2024. ”Ma gandesc foarte serios la acest…

- Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana care adapostea americanii în Irak, ranind cinci persoane, dintre care doi straini, ultimul atac care ilustreaza tensiunile irano-americane într-o țara prinsa între cei doi aliați ai sai, potrivit AFP.Dintre cele cinci rachete lansate…

- Misiunea de protejare a cladirii Capitoliului data soldaților Garzii Naționale americane va fi prelungita cu inca doua luni, a anunțat marți Pentagonul. Garda Naționala a fost desfașurata la Washington D.C. in momentul tentativei de insurecție instigate de fostul președinte Donald Trump in data de 6…

- La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea actualului presedinte Joe Biden. Dosarul incheiat luni se referea la mii de voturi prin corespondenta din statul Wisconsin, unde diferenta intre cei doi candidati a fost de peste 20.000 de…