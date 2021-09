SUA: Furtuna tropicală Mindy a atins uscatul pe coastele Floridei Furtuna tropicala Mindy a atins miercuri uscatul pe coastele Floridei (SUA), la cateva ore dupa ce s-a format in largul golfului Mexic, a avertizat Centrului national pentru uragane (NHC)), citat de AFP. Mindy a ajuns in cursul noptii in dreptul insulei Saint Vincent, nu departe de orasul Apalachicola, in nord-vestul Floridei. Furtuna se deplaseaza spre nord-est cu o viteza de 33 km/h, cu rafale de vant de pana la 45 km/h. Trecerea sa va fi insotita de ploi puternice asupra statului Florida si a statului invecinat Georgia, au avertizat meteorologii. "Sunt posibile inundatii si tornade", a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

