- Furtuna tropicala Nicholas a atins categoria de uragan in Golful Mexic pe masura ce se apropie de o zona de coasta a Statelor Unite si se indreapta spre orasul Houston, statul Texas, a anuntat luni seara Centrul National al Uraganelor (NHC), relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Insotit de vant…

- Furtuna Nicholas care se indreapta spre Texas ar putea creste la categoria de uragan, inainte de a matura coastele statului american, a avertizat luni Centrul National pentru Uragane (NHC) relateaza AFP. Situata la 60 de kilometri de gura fluviului Rio Grande, care marcheaza granita dintre…

- Uraganul Olaf a atins zona de uscat la primele ore ale zilei de vineri pe coasta mexicana a Pacificului, in apropiere de San Jose del Cabo, in sudul Baja California, inainte de a slabi usor din intensitate, de la categoria a 2-a la categoria 1, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din…

- Uraganul Ida a crescut periculos de mult in intensitate, devenind un uragan de categorie 4 si generand vanturi care ating viteze de 209 kilometri pe ora, pe masura ce se apropie tot mai mult de coastele Louisianei din sudul Statelor Unite, la exact 16 ani dupa ravagiile cauzate de Katrina, informeaza…

- Uraganul Ida a atins vineri seara coasta de sud-vest a Cubei insotit de vanturi puternice si ploi abundente si se indreapta spre nord spre statul american Louisiana (SUA), unde ar putea creste in intensitate de la 1 la categoria 4, devenind "extrem de periculos", relateaza AFP. Spre ora…

- Furtuna tropicala Henri, care a crescut in intensitate pana la nivel de uragan de categoria 1, se indreapta spre nord-estul Statelor Unite, o regiune de obicei ferita de astfel de fenomene meteorologice, unde ar putea provoca ploi abundente si inundatii, posibil chiar incepand de duminica dimineata,…

- Puternicul uragan Grace, devenit in cursul noptii un uragan de categoria 3 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, a atins sambata dimineata zona de uscat in Tecolutla, statul Veracruz, in estul Mexicului, a anuntat Centrul National american pentru Uragane (NHC), relateaza AFP.Uraganul, insotit de vanturi…

