Stiri pe aceeasi tema

- Pupitrul președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a reaparut miercuri la Capitoliu, dupa ce fusese furat în urma cu o saptamâna, în cursul asaltului violent al susținatorilor președintelui Donald Trump asupra sediului Congresului american, relateaza AFP.Imaginea unuia…

- Șamanul QAnon, devenit simbolul asaltului asupra Capitoliului pentru costumația de viking, a fost arestat. Numele adevarat al șamanului este Jacob Anthony Chansley, alis Jake Angeli, și a fost arestat pentru patrundere ilegala in Capitoliu, prin violența, și pentru comportament inadecvat. Jake Angeli…

- Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, un tânar în vârsta de 32 de ani din Arizona autointitulat “QAnon Shaman” si care a devenit celebru în social media dupa asaltul de la Capitoliu, a fost arestat, informeaza News.ro citând presa americana.Jake…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a cerut punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump pentru rolul sau in evenimentele de miercuri de la Capitoliu, transmite sambata dpa. ''Din pacate, persoana care conduce aripa executiva este un dezechilibrat,…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- ALERTA dupa asaltul de la Capitoliu - Laptopul unui senator american a fost FURAT Senatorul american Jeff Merkley a acuzat, joi, ca simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au patruns cu forta in sediul Congresului i-au devastat biroul si i-au furat un laptop, informeaza agentia Reuters,…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…