Stiri pe aceeasi tema

- ”Mie mi se pare ca se ține un echilibru. (...) Președintele a incercat sa dea o fereastra de oportunitate justiției in sine și doamnei Kovesi de a se curața singura” a spus Razvan Prișca, al DCNews. El a adaugat ca ”am impresia ca președintele a oferit o fereastra de oportunitate, inclusiv…

- Turcia ar putea sa reintroduca ”in curand” pedeapsa cu moartea, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la funeraliile unei tinere mame si a fiului sau, ucisi in explozia unei bombe artizanale, la marginea unui drum, relateaza The Associated Press.

- U Craiova și-a prezentat oficial cele doua transferuri: mijlocașul Alexandru Cicaldau (21 de ani) și portarul Mirko Pigliacelli (25 de ani). "Am ales Craiova pentru ca, deși am jucat foarte mulți ani in Italia, nu am avut posibilitatea sa evoluez pentru un club atat de mare. Pentru mine a fost o oportunitate…

- In perioada 20-23 septembrie in Danemarca, la Aarhus va avea loc intalnirea anuala a Academiei Europene a Muzeelor la care va participa și Muzeul Bucovinei, a anunțat președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a sublinait ca invitația de a fi prezent la eveniment vine dupa ce membrii juriului…

- Desi pare sanatoasa si nu sunt semne ca ar mai avea putin de trait, autoritatile britanice fac in secret planul pentru momentul in care Regina Elisabeta, in varsta de 92 de ani, va muri. Potrivit celor de la The Sunday Times, Regina si-a anulat, din cauza unor probleme de sanatate, prezenta la slujba…

- Consilierii generali ai Municipiului București au aprobat “Studiul de Oportunitate pentru achiziționarea de autobuze electrice necesare imbunatațirii transportului public de calatori pe 14 trasee din Municipiul București”. Mai exact este vorba despre 100 de autobuze electrice care vor circula pe 14…

- Ministrul Tineretului și Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran a semnat marți, 6 iunie, nota de oportunitate adresata vicepremierului și ministrului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Paul Stanescu, cu privire la construirea și modernizarea celor 400 de terenuri de fotbal, parte…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a participat miercuri la inaugurarea salii de sport "Gabriela Szabo" din orasul Voluntari, judetul Ilfov, precizand ca se bucura ca poate fi oferita sportivilor, tinerilor si copiilor "o astfel de oportunitate",…