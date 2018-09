Stiri pe aceeasi tema

- Fostii presedinti americani Barack Obama si George W. Bush, odata rivali ai senatorului John McCain, la-u omagiat pe acesta din urma aducandu-i laude, in timp ce fiica lui McCain a facut o remarca deloc subtila la presedintele Trump, relateaza Reuters.

- Inainte de a muri, senatorul John McCain a scris un ultim mesaj care a fost citit public luni și in care spune ca ”A trait și a murit mandru ca a fost american” și iși exprima speranța ca țara va trece peste actuala situație grea in care se afla, mai puternica decat inainte. In mesajul sau l-a atacat…

- Biroul senatorului republican a anuntat sambata seara ca el a incetat din viata in cursul dupa-amiezii, inconjurat de sotia sa, Cindy, si de familie. "La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat biroul intr-un comunicat. John…

- Ascensiunea "politicilor promovate de lideri autoritari" ar putea duce la prabușirea democrației, a avertizat fostul președinte SUA, Barack Obama, intr-un discurs cu ocazia comemorarii centenarului nașterii lui Nelson Mandela, un simbol al luptei pentru drepturi egale, libertate și democrație, informeaza…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Dennis Rodman, un fost concurent la reality-show-ul lui Trump “Celebrity Apprentice”, a declarat marti pentru CNN, din Singapore, ca un membru al personalului Casei Albe l-a sunat pentru a-i spune ca miliardarul republican este mandru de el. Intalnire istorica. "Vom avea o discutie formidabila…

- O angajata a Casei Albe, care a facut afirmatii extrem de nepotrivite despre senatorul republican John McCain, nu mai face parte din personalul presedintiei, a anuntat marti purtatorul de cuvant adjunct al executivului american, Raj Shah, citat de AFP. "Kelly Sadler nu mai este angajata a biroului executiv…