SUA: Fumul de la incendiile de vegetaţie a provocat o poluare record a aerului în Oregon Calitatea aerului in cinci orase importante din statul american Oregon a atins recorduri negative, suprafata intregului stat fiind acoperita de o perdea de fum provenita de la incendiile de vegetatie care au cuprins aproape 2 milioane de hectare, conform autoritatilor de mediu si forestiere din acest stat, transmite marti Reuters. Fumul de la incendiile care afecteaza Coasta de Vest a SUA a ajuns pana deasupra capitalei federale Washington. Aceste incendii de vegetatie de o amploare fara precedent au cuprins, pana marti, o suprafata de 1,8 milioane de hectare, afectand deopotriva orase din Oregon… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea aerului in cinci orase importante din statul american Oregon a atins recorduri negative, suprafata intregului stat fiind acoperita de o perdea de fum provenita de la incendiile de vegetatie care au cuprins aproape 2 milioane de hectare, conform autoritatilor de mediu si forestiere din acest…

- Flacarile mistuitoare continua sa se intinda peste coasta de vest a SUA. Acestea au ars aproximativ 3,2 milioane de acri in California, o zona mai mare decat statul Connecticut, relateaza Reuters. Incendiile din Oregon, California și Washington a distrus mii de case și o jumatate de duzina de orașe…

- Echipele de salvatori urmeaza sa reia cautarea supravietuitorilor duminica printre ruinele innegrite lasate in urma de incendiile masive de vegetatie declansate in trei state din vestul SUA, unde sute de mii de hectare au fost parjolite in ultimele saptamani, autoritatile avertizand asupra riscului…

- Imaginile din satelit surprinse recent de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) arata cantitați masive de fum care acopera Coasta de Vest a Statelor Unite și se extind pe sute de kilometri peste Oceanul Pacific, pe masura flacarile continua sa devasteze California, Oregon și Washington,…

- Coasta de Vest a Statelor Unite arata ca dupa apocalipsa. Orase parjolite de flacari si acoperite de cenusa. Asta au lasat in urma lor sutele de incendii de vegetatie care ard fara oprire.

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si blocand lumina Soarelui in San Francisco, scrie agerpres , citand DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de imobile au fost…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- Acordul prevede ca guvernul american va plati celor doi producatori farmaceutici pana la 2,1 miliarde de dolari pentru furnizarea unui numar de vaccinuri suficient pentru 50 de milioane de oameni, cu optiunea de achizitie a altor 500 de milioane de doze. Achizitiile vor avea loc in cadrul programului…