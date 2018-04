Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului a scazut de la maximul record din ultimele zile, incat ingrijorarile cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu s-au mai temperat. Preturile futures la petrol au scazut cu 1,9% in New York dupa ce s-au aflat pe un trend ascendent in ultimele cinci sesiuni. Presedintele…

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- SUA, Marea Britanie si Franta au lansat sambata dimineata un atac in Siria, cu rachete de croaziera Tomahawk, avand ca scop declarat sanctionarea regimului Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc. Locotenent-generalul Kenneth McKenzie a anuntat ca au fost…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- UPDATE 08.35 Pentagonul: Au fost trei atacuri, asupra instalatiilor de producere si depozitare a armelor chimice Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate…

- Guvernul sirian se consulta cu aliatii privind amenintarea Statelor Unite cu o actiune militara si dispune de mai multe optiuni, a declarat miercuri Bouthaina Shaaban, consiliera a presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, intr-un interviu acordat unei televiziuni libaneze preluate de Reuters. …

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…