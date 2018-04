Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Franta si Regatul Unit au transmis sambata celorlalte 12 tari membre ale Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie privind Siria, informeaza AFP. Documentul se refera la problemele politice, umanitare si legate de armamentul chimic si propune un nou mecanism de ancheta privind utilizarea…

- SUA, Franta si Regatul Unit au transmis sambata celorlalte 12 tari membre ale Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie privind Siria, informeaza AFP. Documentul se refera la problemele politice, umanitare si legate de armamentul chimic si propune un nou mecanism de ancheta privind…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene din noaptea precedenta asupra unor tinte din Siria, informeaza Reuters si AFP. In favoarea rezolutiei au votat doar Rusia, China si…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat cinci…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat…

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…