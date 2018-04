Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit din nou astazi, la cererea Rusiei, pentru a discuta lovitura aeriana asupra Siriei intreprinsa de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța – trei membri permanenți ai Consiliului de Securitate – ca raspuns la atacul cu arme chimice din Douma, atribuit…

- O reactie de sustinere a recentei actiuni a aliatilor – Statele Unite, Franta si Marea Britanie -in Siria a venit, sambata, nu doar din partea Guvernului, ci si din directia celui de-al treilea om in stat, totodata lider al partidului Social Democrat. “Exprim solidaritatea cu aliatii nostri SUA, Marea…

- Prima reacție a Rusiei in urma atacului asupra Siriei a venit din partea ambasadorului rus la Washington. Anatoli Antonov a avertizat ca loviturile vor avea consecințe. Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe ținte guvernamentale…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța au lansat un atac asupra țintelor asociate cu capabilitați de arme chimice din Siria, potrivit Al Jazeera. Atacul a survenit la o saptamana dupa un atac in fortareața rebela Douma, unde se suspecteaza ca s-ar fi folosit arme chimice. Televiziunea…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Germania nu va fi…

- Moscova nu a dezvoltat niciodata, nici pe vremea URSS, programe de arme chimice 'Noviciok', gazul neurotoxic folosit la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat joi Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Rusiei, transmit Reuters si AFP.…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…