SUA, Franta si Marea Britanie au atacat tinte din Siria. Reactii (VIDEO)

- SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe zone din Siria care se presupune ca ar avea legatura cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat ca le-a folosit impotriva civililor din Duma in urma cu o saptamana, anunta Agerpres.

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc. BOMBARDAMENT in SIRIA.…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie au atacat noaptea trecuta - 04:00 ora Romaniei - mai multe pozitii din Siria cu lovituri chirurgicale menite sa distruga arsenalul de arme chimice. Coalitia a lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, dar Rusia spune ca ''un numar semnificativ'' dintre ele…

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ''un numar semnificativ'' dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de Statele Unite,…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat ... The post SUA si aliatii au ATACAT Siria. Ordinul de bombardament dat de Donald Trump si puterile occidentale/ RACHETELE aliatilor au…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Mișcarea celor trei state vine in semn de raspuns la presupusul atac chimic al regimului sirian susținut de Rusia, care a avut loc intr-un…

- Reactii internationale dupa ce SUA, Franta si Marea Britanie au bombardat Siria. Iranul condamna atacul americanilor si al aliatilor si spune ca acestia vor fi responsabili de consecintele regionale din perioada urmatoare. Iran: “SUA si aliatii vor fi responabili de consecintele regionale” Ministerul…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustinerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria. Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact…