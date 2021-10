Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta, Germania si Regatul Unit si-au exprimat sambata ”ingrijorarea puternica si tot mai mare” fata de activitatile nucleare ale Iranului si au indemnat ca Teheranul ”sa schimbe directia” pentru a salva Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Presedintii…

- Lavrov si-a exprimat speranta, intr-o conferinta de presa in marja Adunarii Generale a ONU, sambata, ca negocierile de la Viena intre Iran, China, Franta, Germania, Marea Britanie si Rusia cu Statele Unite in plan indepartat sa fie reluate ”cat mairapid”, asa cum doreste Teheranul. ”Iranul nu face nimic…

- Iranul va reveni "foarte curand" la negocierile cu marile puteri, inclusiv Statele Unite, pe tema relansarii Acordului nuclear din anul 2015, a declarat vineri ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, citat de agentia Reuters. "Republica Islamica Iran va reveni la masa negocierilor.…

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…

- Premierul britanic Boris Johnson insista asupra ”imensei importante” a relatiei Regatului Unit cu Franta si dragostei ”care nu poate fi smulsa din radacini” a Londrei fata de Paris, in urma furiei franceze de dupa anuntarea unui parteneriat strategic intre Statele Unite, Australia si Marea Britanie…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Franta si Germania au solicitat Iranului sa revina la negocieri dupa intreruperea discutiilor in urma alegerilor iraniene din iunie, Parisul cerand reluarea imediata pe fondul preocuparilor occidentale cu privire la extinderea activitatii atomice a Teheranului. Luna trecuta, Franta, Germania si Marea…

- Statele Unite si-au exprimat luni ingrijorarea cu privire la productia de uraniu metalic a Iranului si a cerut Teheranului sa revina la masa negocierilor, informeaza AFP. Departamentul de Stat a afirmat ca Statele Unite au citit cel mai recent raport al membrilor Agentiei Internationale pentru Energie…