Grupul Fox News a anulat emisiunea prezentatorului Lou Dobbs de pe canalul Fox Business, care era unul din cei mai vocali sustinatori ai fostului presedinte american Donald Trump dintre vedetele postului, relateaza sambata AFP si Reuters.



Decizia vine dupa ce societatea informatica Smartmatic, producatoare de masini de vot, a dat in judecata pentru defaimare Fox News si trei prezentatori, inclusiv pe Dobbs, cerand din partea lor 2,7 miliarde de dolari pentru ca au acuzat-o in mod fals ca a contribuit la fraudarea alegerilor prezidentiale in detrimentul lui Trump.



O purtatoare…