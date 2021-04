SUA: Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, devine colaborator al Fox News

Fostul sef al diplomatiei americane sub presedintia lui Donald Trump, Mike Pompeo, a fost angajat de Fox News in calitate de colaborator, a anuntat joi canalul de stiri preferat al conservatorilor, relateaza vineri France Presse. "Intentionez sa le ofer spectatorilor o privire sincera si directa asupra geopoliticii, relatiilor internationale si politicilor 'America First' care au pregatit calea prosperitatii si securitatii fara precedent in Statele Unite", a declarat Mike Pompeo intr-un comunicat. Fostul secretar de stat este "una dintre vocile cele mai recunoscute si respectate din Statele…