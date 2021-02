Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat duminica ca a angajat doi noi avocati pentru a-l apara in procesul de punere sub acuzare care va incepe pe 9 februarie, informeaza AFP. Anuntul survine in urma stirilor aparute sambata in presa, potrivit carora cinci avocati (dintre care doi ar fi urmat sa conduca echipa juridica) au renuntat sa-l reprezinte din cauza dezacordurilor legate de linia de aparare. 'Foarte respectatii avocati pledanti' David Schoen si Bruce L. Castor Jr vor conduce acum echipa, a anuntat Donald Trump intr-un comunicat. Castor a facut cariera in domeniul dreptului…