- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis condoleante Marii Britanii la moartea printului consort Philip, remarcand ca sotul reginei Elizabeth a II-a a avut o "viata exemplara". "Vreau sa transmit...

- Fostul presedinte american, Donald Trump, i-a adus un omagiu, vineri seara, printului Philip din Marea Britanie, "un om care a intruchipat sufletul nobil si spiritul mandru al Marii Britanii", o "pierdere de neinlocuit" pentru poporul britanic, noteaza mediafax. "Lumea este in doliu la moartea…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, spunand ca Marea Britanie deplange disparitia sa, alaturi de familia regala si regina Elisabeta a II-a, care "a pierdut ceea ce i-a dat putere timp de peste 70 de ani", relateaza Reuters.…

- Ministrul Muncii din Cuba, Marta Elena Feito, va permite intreprinderilor private sa opereze in majoritatea sectoarelor dupa ce economia țarii comuniste a fost puternic incercata in pandemie. Astfel, lista activitaților economice s-a extins de la 127 la peste 2000. Anul trecut, economia din Cuba a scazut…

- Biden a facut schimbari esentiale in Biroul Oval, noul sau loc de munca: a adus noi busturi si tablouri, dar a mentinut biroul din lemn masiv folosit si de vechile administratii Donald Trump si Barack Obama.

- Fostul presedinte american Donald Trump are dreptul de a incasa asa-numita pensie pentru fostii presedinti, in valoare de 221.400 de dolari pe an, adica 18.450 de dolari pe luna, ceea ce il pozitioneaza mai jos decat cel mai bine platit pensionar din Romania, relateaza ZF. Cea mai mare pensie din Romania…

- Fostii presedinti americani Bill Clinton, George W. Bush si Barack Obama sunt prezenti miercuri la Capitol Hill pentru ceremonia de investire a lui Joe Biden, in acord cu traditia de unitate transpartinica si nationala in jurul celebrarii instalarii unui nou presedinte, relateaza DPA. Bill…