- Un fond in valoare de 500 de milioane de dolari, pentru despagubirea rudelor a 346 de oameni care au murit in urma a doua prabusiri de aeronave Boeing 737 MAX a fost infiintat luni, au declarat pentru Reuters administratorii cererilor de compensatii.

- Banca elvetiana Julius Baer a acceptat joi sa plateasca aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite pentru a se inceta astfel urmarirea in justitie in legatura cu scandalul de coruptie din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), relateaza AFP, potrivit Agerpres. Banca a recunoscut…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat marti, la Ramallah, ca are intentia de a cere Congresului SUA sa deblocheze 75 de milioane de dolari pentru palestinieni, dupa noul ciclu de violente din teritoriile palestiniene, relateaza AFP si Reuters. Blinken doreste, in plus fata de…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta primita pâna în prezent pentru un loc în nava spatiala New Shepard este de 2,4 milioane de dolari, în cadrul celei de-a doua runde de licitatie, aflata în desfasurare, transmite…

- YouTube lanseaza un fond de 100 de milioane de dolari pentru a plati creatorii care produc video-uri de succes pentru noul sau serviciu Shorts, transmite Reuters, arata News.ro. Fondul va fi lansat in urmatoarele luni si va plati creatorii in acest an si in 2022. Investitia vine in…

- Un cartonas extrem de rar, semnat de starul american LeBron James la sezonul sau de debut in NBA, a fost vandut la licitatie, luni, cu suma record de 5,2 milioane dolari, doborand recordul pentru cel mai scump cartonas de baschet vandut vreodata, transmite Reuters. Cartonasul, tiparit in doar 23 de…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care detine active de peste 1.300 miliarde de dolari, a raportat miercuri un profit de 382 miliarde de coroane (45,7 miliarde de dolari) pentru primul trimestru, gratie evolutiilor pozitive de pe pietele de actiuni…