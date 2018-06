Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea...

- O camioneta a lovit patru pietoni in noaptea de duminica spre luni in apropierea festivalului Pinkpop din Olanda, ucigand o persoana si ranind grav alte trei, informeaza politia olandeza, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 04:00 (02:00 GMT) in apropierea…

- Un presupus membru al mafiei italiene 'Ndrangheta, care a fost arestat in martie in conexiune cu asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, a fost extradat in Italia, a anuntat marti politia italiana, informeaza dpa. Antonio Vadala, 43 de ani, este anchetat la Venetia pentru trafic international…

- Politia din India a anuntat duminica arestarea principalului suspect in cazul adolescentei violate si arse de vie in statul Jharkhand (est), cel mai nou dintr-o lunga serie de violente similare produse in aceasta tara, in pofida unei inaspriri a legislatiei.

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau un apartament…

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat oficialitatea germana. Potrivit…

- Autoritatile americane au avertizat cetatenii sa evite zona din apropierea sediului companiei Youtube din nordul Californiei, marti, dupa ce au fost auzite mai multe focuri de arma, relateaza site-ul postului BBC.