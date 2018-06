Stiri pe aceeasi tema

- O persoana suspectata ca a tras focuri de arma, duminica, în apropierea locului unde avea loc maratonul de la San Diego, statul California, a fost arestata, au anuntat media locale, relateaza AFP.

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Un avion s a prabusit duminica seara in apropiere de aeroportul municipal Petaluma, din Comitatul Sonoma, din statul american California. In urma accidentului, doua persoane si au pierdut viata, scrie Romania TV.Tragedia s a petrecut in jurul orei locale 16.30 ora 02.30, ora Romaniei . Dupa impactul…

- In cadrul Adunarii Generale a Uniunii Teatrelor din Europa, care a avut loc la Teatrul Vigszinhaz din Budapesta, Gabor Tompa, directorul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, a fost ales noul președinte al Uniunii. Gabor Tompa il succede pe regizorul Michal Docekal din Cehia, fost director al Teatrului Național…

- Ambulantele au ajuns deja la fata locului. Compania Google, care detine platforma YouTube, a informat ca a pornit o investigatie privind "incidentul armat".Mai multi angajati au anuntat ca o persoana inarmata inca se afli in zona, insa acest lucru nu a fost confirmat inca, scrie Mediafax.Un…

- Autoritatile americane au avertizat cetatenii sa evite zona din apropierea sediului companiei Youtube din nordul Californiei, marti, dupa ce au fost auzite mai multe focuri de arma, relateaza site-ul postului BBC.

- Fascinantul si neobisnuitul nor, aproape translucit, parea ca s-a intins pe cer ca o pelicula sticloasa. Principalele posturi de televiziune au urmarit miscarea ciudatului nor, iar populatia a capturat prin fotografii si filmari video straniul fenomen. Acesta a fost vazut si in Phoenix, Yuma, precum…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…