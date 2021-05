Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19. El și-a justificat decizia prin disponibilitatea și eficacitatea vaccinurilor impotriva coronavirusului SARS-CoV2, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Pandemia de COVID-19, pe langa faptul ca este o urgența globala de sanatate, are multiple ramificații nu doar socio-economice, ci și psihologice, persoanele care sufera de diverse fobii și tulburari de sanatate mentala fiind extrem de afectate in aceasta perioada. Cercetarile efectuate asupra bolii…

- Italia a decis sa prelungeasca restrictiile anti-COVID, printre care inchiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pana la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi, informeaza Agerpres , care preia AFP. Noul decret prevede ca vaccinarea sa fie obligatorie…

- In Texas au fost ridicate restricțiile menite sa incetineasca raspandirea COVID-19 și, odata cu ele, purtarea obligatorie a maștii nu mai este in vigoare. Masura brusca de relaxare i-a surprins pe unii, iar pe alții i-a ingrijorat.

- Pandemia de Covid-19 a lovit puternic in turismul global. Deși romanii s-au orientat spre destinații din țara, anul trecut au fost ocupate cu 15% mai puține locuri de cazare, comparativ cu 2019. In Bistrița-Nasaud, doar 14% dintre locurile de cazare disponibile in hoteluri și pensiuni au fost ocupate.…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca, in anul 2020, la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie au fost inregistrate 105 dosare cu privire la infractiuni legate de pandemia de COVID-19. "Ca specific al prezentarii activitatii noastre in 2020 sunt cauzele in legatura cu pandemia de COVID-19.…

- Dupa campionatele europene de juniori U17 și Liga Campionilor pentru tineret, Comitetul executiv UEFA a hotarat astazi sa anuleze și europenele rezervate juniorilor pana la 19 ani, sezonul 2020/21. Decizia a fost luata din cauza pandemiei Covid-19 și a efectelor sale asupra organizarii competițiilor.