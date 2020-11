Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov, care urmeaza un tratament la domiciliu dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, le-a cerut conationalilor lui sa respecte masurile antivirale, in contextul in care Bulgaria a inregistrat marti un nou nivel record al noilor cazuri inregistrate in 24 de ore, informeaza…

- Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni…

- Atacantul Xherdan Shaqiri a fost testat negativ la Covid-19, la doua zile dupa un test pozitiv, si isi va relua locul in nationala Elvetiei pentru meciurile in Liga Natiunilor, transmite Reuters. Shaqiri, 28 ani, va calatori alaturi de nationala sa in Spania, pentru meciul de sambata, dar UEFA va…

- Mitropolitul Amfilohije Radovic al Bisericii Ortodoxe Sarbe (SPC) din Muntenegru, care evita sa poarte masca si a numit un pelerinaj "vaccinul lui Dumnezeu", a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a declarat miercuri biroul sau, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Amfilohije Radovic, in varsta de…

- Compania Twitter a avertizat ca va suspenda toate conturile utilizatorilor care scriu pe platforma ca-și doresc ca Donald Trump, diagnosticat cu COVID, sa moara, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.

- Fundasul echipei Atletico Madrid, Jose Gimenez, a fost testat pozitiv la Covid-19, a anuntat marti clubul din La Liga, scrie Reuters potrivit Agerpres. Oficialii gruparii au mentionat ca internationalul uruguayan s-a autoizolat la domiciliu, in conformitate cu normele sanitare in vigoare.La…

- Silvio Berlusconi, fostul premier al Italiei, a fost testat pozitiv la coronavirus, relateaza Reuters. Berlusconi, in varsta de 83 de ani, este asimptomatic și se afla in izolare la domiciliu. Acesta continua sa lucreze de acasa.„Este asimptomatic și se afla in izolare la reședința sa din Arcore“, a…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters. Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa, a afirmat purtatorul…