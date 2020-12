Fiul presedintelui ales american Joe Biden, Hunter, a anuntat miercuri ca a aflat cu o zi inainte ca este vizat de o ancheta federala in statul Delaware in legatura cu situatia sa fiscala, noteaza AFP. "Iau acest lucru foarte in serios, dar am incredere ca o analiza profesionala si obiectiva va arata ca mi-am gestionat afacerile in mod legal si corespunzator, inclusiv cu ajutorul unor consilieri fiscali profesionisti", a comentat el intr-un comunicat. "Presedintele ales Biden este extrem de mandru de fiul sau care a fost nevoit sa faca fata unor provocari teribile, in special atacurile personale…