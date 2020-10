SUA finanțează un tratament împotriva COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca cu aproape o jumătate de miliard de dolari Guvernul american investeste aproape o jumatate de miliard de dolari in dezvoltarea si distribuirea pe scara larga a unui tratament impotriva COVID-19 al companiei britanice AstraZeneca, aflat intr-o faza avansata a studiilor clinice, au anuntat reprezentantii acestui gigant farmaceutic intr-un comunicat publicat luni, informeaza AFP, potrivit agerpres, spune blacknews.ro. Printr-o investitie de 486 de milioane de dolari, guvernul american va contribui la dezvoltarea si distribuirea a 100.000 de doze pana la sfarsitul anului 2020 si va putea sa achizitioneze inca 1 milion de doze in 2021,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

