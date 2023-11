Stiri pe aceeasi tema

- Marile banci americane au declarat vineri ca ratele mai mari ale dobanzilor au stimulat profiturile, chiar daca economia a incetinit, iar consumatorii au dat semne de un comportament mai prudent, potrivit Reuters. Profiturile JPMorgan, Wells Fargo și Citigroup au indicat ca ratele mai mari…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reafirmat ca ratele dobanzilor in zona euro vor ramane la un nivel ridicat pana cand rata inflatiei va... The post Banca Centrala Europeana menține ratele ridicate ale dobanzilor pana cand rata inflației va scadea la 2% appeared first on Special…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 21 de centi, pana la 90,92 dolari pe baril, dupa ce a scazut la un minim al sesiunii de 89,50 de dolari, cel mai mic pret din 8 septembrie. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 41 de centi, pana la 89,23 dolari pe baril. La…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis in urcare cu 67 de centi, sau cu 0,7%, la 93,96 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate au inchis in urcare cu 71 de centi, sau cu 0,8%, la 90,39 dolari pe baril. Luni, Rusia si-a atenuat interdictia de export…

- Rezerva Federala americana (Fed) nu a majorat miercuri rata dobanzii cheie, menținand-o in intervalul 5,25%-5,50%, dar este clar ca intenționeaza sa o mențina la un nivel ridicat pentru mai mult timp.

- Banca Centrala a Rusiei a majorat rata dobanzii cheie cu 100 de puncte de baza, la 13%, vineri, crescand costurile imprumuturilor pentru a treia oara consecutiv ca raspuns la slabiciunea rublei și alte presiuni inflaționiste persistente, noteaza Reuters. Cu o luna in urma, ca raspuns la deprecierea…

- In condițiile in care este aproape sigur ca Rezerva Federala a SUA va lasa ratele dobanzilor neschimbate la ședința de politica monetara de la sfarșitul acestei luni, atenția observatorilor bancilor centrale s-a mutat de cealalta parte a Atlanticului. Decizia Bancii Centrale Europene de a majora sau…

- FMI se asteapta ca ratele dobanzilor pe plan global sa ramana ridicate „inca mult timp", a anunțat, vineri, Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International.