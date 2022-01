SUA: Fed își menține ratele cheie între 0 și 0,25%, dar plănuiește să le majoreze "în curând" Banca centrala americana (Fed) a anunțat miercuri ca își va menține ratele cheie între 0 și 0,25%, dar a indicat ca intenționeaza sa le majoreze începând cu luna martie, într-un context de inflație ridicata și o piața a muncii considerata solida, potrivit AFP.

&"Cu o inflație cu mult peste 2% și o piața a forței de munca puternica, Comitetul se așteapta ca în curând va fi oportun sa creasca intervalul ținta al ratei&", a spus instituția într-un comunicat.

Fed a spus ca va încheia achizițiile de active &"la începutul lunii martie&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

