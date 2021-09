Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii cu credite bancare. Ratele ar putea crește cu sume intre 100 și 300 de lei pe luna Vești proaste pentru romanii cu credite bancare. Ratele ar putea crește cu sume intre 100 și 300 de lei pe luna Pe masura ce cursul valutar instabil și inflația pun presiune pe Banca Centrala,…

- Având în vedere ca statul vine cu o noua serie de titluri de stat dedicata populației în septembrie, din seria Tezaur, cele care nu pot fi tranzacționate pe piața de capital, așa cum v-am obișnuit, facem o comparație cu depozitele bancare. Comparativ cu luna august, oferta Ministerului…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca se constata o crestere continua a numarului de infectii cu SARS-CoV-2 și a spus ca autoritațile mențin prognoza conform careia Romania ar urma sa inregistreze la mijlocul lunii septembrie aproximativ 1.500 de cazuri de zilnice, potrivit…

- Inflația in UE a crescut la 2,5% in luna iulie 2021, de la 2,2% in perioada precedenta. Cele mai ridicate rate sunt in Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata Eurostat. Aceasta a scazut in...

- Creșterea prețurilor care a lovit portofelele consumatorilor americani a încetinit în iulie, dar Casa Alba este acum îngrijorata de creșterea continua a prețurilor petrolului, acuzând OPEC ca amenința recuperarea economica prin menținerea tarifelor ridicate, potrivit AFP.Prețurile…

- Odata cu accelerarea vaccinarilor si cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restrictiile pe care le-au impus pentru a incerca sa contina sub control raspandirea virusului, ceea ce a dus la revenirea cererii. Indicele semnal privind intentiile de achizitii…

- Decizia de crestere a dobanzii cheie de la nivelul de 5,5% corespunde cu asteptarile analistilor intervievati de Reuters. Banca Rusiei mai efeectuase o crestere de 0,5 puncte procentuale a dobanzii cheie luna trecuta. Decizia de vineri a bancii centrale, care este a patra majorare a dobinzii de politica…

- Economiile europene prognozeaza o revenire puternica anul acesta cu creșteri economice record, in ciuda amenințarilor noilor variante ale virusului care amana deschiderea completa pe o mare parte a continentului. Inflația este și ea așteptata sa creasca pe termen scurt dar Banca Centrala…