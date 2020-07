SUA: FBI atrage atenţia asupra testelor anticorpi COVID-19 contrafăcute Politia federala americana (FBI) le atrage atentia consumatorilor in legatura cu testele anticorpi COVID-19 contrafacute, relateaza DPA. Escrocii promoveaza teste contrafacute sau neaprobate pentru a profita de temerile oamenilor, pentru a face un ban rapid sau doar pentru a colecta date sensibile cum ar fi numerele de securitate sociala sau informatii despre asigurarea de sanatate Medicare, a precizat FBI intr-un nou avertisment. Oficialii federali le cer oamenilor sa fie atenti la "revendicarile privind existenta unui aprobari din partea FDA (Agentia pentru Alimente si Medicamente)" care nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europena de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a anuntat, sambata dupa-amiaza, aprobarea in procedura de urgenta pentru un nou test de coronavirus care permite recoltarea mostrelor acasa, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Noile kituri, produse de firma Everlywell…

- In urma unui experiment pentru a verifica acuratețea testelor achiziționate din import pentru coronavirus, președintele Tanzaniei, Magufuli a descoperit ca o capra, o oaie și un fruct pawpaw au ieșit pozitive. Acesta le-a atribuit nume umane și varste pentru a fi inregistrate drept oameni la laborator.

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a obtinut aprobarea in regim de urgenta din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) a unui test de anticorpi pentru COVID-19, care arata daca o persoana a fost infectata vreodata cu noul coronavirus, transmite Reuters preluat…

- Medicamentul antiviral Remdesivir, administrat intravenos, va fi disponibil saptamana aceasta pentru pacientii COVID-19 din SUA aflati in stare foarte grava, dupa ce Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) si-a dat acordul pentru folosirea acestuia in regim de urgenta, a anuntat duminica…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a avertizat asupra riscurilor unor probleme cardiace in cazul pacientilor care ar utiliza doua tratamente antimalarie recomandate in mod controversat de presedintele Donald Trump contra Covid-19, informeaza Financial Times.Administratia…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Mai multe companii anunța ca vor sprijini lupa impotriva COVID-19 fie cu alimente, medicamente sau produse de igiena, fie cu bani. Sandoz, Lidl, Profi, Cordia Romania, Domestos, Carrefour, Johnson & Johnson...