Stiri pe aceeasi tema

- Farmacistul american care a distrus sute de doze de vaccin impotriva COVID-19 luna trecuta este „un conspirationist” convins ca vaccinurile sunt periculoase, au informat marti autoritatile americane, potrivit AFP, informeaza Agerpres.

- Valeriu Gheorghița spune ca cei care și-au facut programare la vaccinare, dar centrele au fost inchise de sarabtori, vor fi programate automat pentru vaccinare. „Persoanele programate pana pe 30 decembrie, dar care nu au fost vaccinate pentru ca centrele au fost inchise, sunt inscrise deja in sistemul…

- Un farmacist din Wisconsin a fost arestat, acuzat ca a sabotat intenționat 500 de doze de vaccin anti-Covid, anunța MEDIAFAX.. Farmacistul unui spitalul din Wisconsin a fost arestat joi, suspectat de sabotarea a peste 500 de doze de vaccin anti-coronavirus, scoțandu-le intenționat din frigider…

- Astazi au ajuns la Cluj-Napoca 29.250 doze de vaccin anti-COVID produs de Pfizer BioNTech, din totalul de 140.000 de doze primite la nivel național in cea de-a doua tranșa. Dozele de vaccin au fost transportate de la Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” in condiții optime de siguranța, in containere…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a declarat ca vrea sa fie primul din țara care se vaccineaza anti-COVID. Anunțul vine dupa ce, miercuri dimineața, statul a primit primele doze de la compania farmaceutica americana Pfizer.

- Ziarul Unirea Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa: Este gata pentru a fi distribuit in cazul in care va fi aprobat si omologat Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele zboruri pentru a aduce vaccinul anti-COVID-19…

- Oamenii de știința de la Medical College of Georgia spun ca varsta, nivelurile de expresie și variațiile genetice ale transportorilor de vitamina C trebuie luate in considerare pentru estimarea eficacitații impotriva coronavirusului,Dozele mari de vitamina pentru tratarea bolii COVID-19 ar putea avea…

- Modelul Valentina Pelinel a declarat ca ea și Cristian Borcea au apelat la fertilizare pentru a putea avea copii. Ea susține ca totul a fost facut in Romania, iar serviciile au fost ireproșabile. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de Covid-19 in Romania/SURSE…