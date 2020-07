SUA: Fără vize pentru studenţii străini în cazul cursurilor online după vacanţa de vară Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamant care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat lunii serviciile americane de migratie, noteaza AFP. Studentii deja prezenti pe teritoriul american ‘trebuie sa paraseasca tara ori sa ia alte masuri, ca inscrierea la o scoala oferind cursuri in persoana pentru a-si putea pastra statutul legal’, a preciza politia Vamilor si Imigratiei (ICE) intr-un comunicat. Cand unitatile de invatamant vor opta pentru un model ‘hibrid’, ele vor trebui sa certifice… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

