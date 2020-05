Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte democrat a facut aceste critici , apreciate ca cele mai explicite din partea sa la adresa lui Donald Trump , in timpul unor convorbiri telefonice cu foști colaboratori, ale caror inregistrari au intrat in posesia Yahoo News. Barack Obama a invocat in special raspunsul la criza sanitara…

- Ministrul sanatatii german, Jens Spahn, a apreciat ca dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus ar putea dura ani de zile, in timp ce presedintele american Donald Trump considera ca acesta ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, potrivit AFP, citata de Agerpres. „As fi incantat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Manevrarea de catre Trump a coronavirusului a dominat prima dezbatere din cap intre cei doi candidați democrați ramași la președinție [Kevin Lamarque / Reuters] Presidențialii democrați ai Statelor Unite ale Americii spera ca Joe Biden și Bernie Sanders sa se descurce in tratarea focarului coronavirusului…

- Super Tuesday, Martea alegerilor primare masive din SUA, a trecut cu o surpriza majora pentru perspectiva candidaturii democrate: Vicepresedintele lui Barack Obama, moderatul Joe Biden, a preluat prim planul cursei pentru nominalizarea democrata in fata socialistului Bernie Sanders, scrie analistul…

- Presedintele american Donald Trump a salutat miercuri "incredibila revenire" in alegerile primare democrate a lui Joe Biden, care ar putea fi adversarul sau in alegerile prezidentiale de pe 3 noiembrie, relateaza AFP. "Este o revenire data naibii pentru Joe Biden, o revenire incredibila daca stai sa…

- Joe Biden a realizat o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate. pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura, relateaza AFP.