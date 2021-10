Stiri pe aceeasi tema

- Administratia lui Joe Biden a dezvaluit marti ca Statele Unite detineau 3.750 de focoase nucleare la 30 septembrie 2020, revenind asupra unei decizii a lui Donald Trump care a clasificat "secret de aparare" datele despre arsenalul nuclear american, noteaza AFP preluat de agerpres. "Statele Unite…

- O singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate de 70%. Datele vor ajuta J&J sa isi argumenteze solicitarea adresata autoritatilor de reglementare americane pentru autorizarea unui rapel, chiar daca producatorul farmaceutic sustine durabilitatea vaccinului sau intr-o singura doza, ca instrument de…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Joe Biden are „deplina incredere” in seful statului major, generalul Mark Milley, care, potrivit unei noi carti, si-a contactat omologii chinezi inainte si dupa ultimele alegeri prezidentiale din cauza ingrijorarilor sale cu privire la sanatatea mintala a lui Donald Trump, potrivit purtatorului de cuvant…

- Cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat ca autoritatile de reglementare din Statele Unite vor aproba in curand rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, transmite Reuters, scrie News.ro . Intrebat la emisiunea Face the Nation” de la CBS despre…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat miercuri ca Iranul va avea in doua luni materialele necesare fabricarii unei bombe atomice, motiv pentru care a cerut comunitatii internationale un plan diferit fata de reluarea acordului nuclear din 2015, relateaza agentia EFE.”Nu stim daca regimul…

- Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Americanii și turiștii ar putea fi OBLIGAȚI sa poarte maști de protecție, in spații inchise, indiferent daca sunt vaccinați sau nevaccinați Casa Alba cere agentiilor…

- Epidemiologul Anthony Fauci și șeful Centrului american pentru prevenirea și controlului bolilor (CDC) au anunțat vineri ca statistica arata ca, in total, peste 99% dintre americanii care murit din cauza COVID-19 in iunie 2021 nu erau vaccinati. Directorul CDC, Rochelle Walensky, a anunțat ca „99,5%…