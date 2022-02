Stiri pe aceeasi tema

- Australia isi evacueaza personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia, potrivit www.sbs.com.au . Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina a primit ordinul de a parasi aceasta tara, a anuntat intr-un comunicat ministrul australian de Externe Marise Payne, informeaza News.ro. Australia…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Canada a anunțat, marți, ca va retrage temporar familiile diplomaților sai din Ucraina, din cauza amenințarilor crescute din partea Rusiei, relateaza Reuters . Și SUA, Australia și Marea Britanie au inceput sa retraga din țara membrii familiilor diplomaților aflați la Kiev. Departamentul de Stat al…

- ​Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita în Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Statelor Unite pentru Kiev pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta într-un comunicat Departamentul de Stat american, citat de CNN. Blinken, care…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

