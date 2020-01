Cel putin 10 militari din Arabia Saudita, aflati in curs de instruire in Statele Unite, vor fi expulzati din cauza atacului comis de un conational de-al lor, pe 6 decembrie anul trecut, in Florida, informeaza sambata televiziunea CNN, preluata de Reuters. Departamentul Apararii SUA a incheiat evaluarea dosarului locotenentului de aviatie Mohammed Saeed Alshamrani din Fortele Regale Aeriene ale Arabiei Saudite. Acesta a ucis cu focuri de arma trei infanteristi marini americani si a ranit alti opt cursanti de la o baza navala din Pensacola, inainte de a fi la randul sau impuscat mortal de un politist.…