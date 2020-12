Stiri pe aceeasi tema

- O explozie deosebit de puternica a avut loc in ziua de Craciun in orașul american Nashville. A fost decretata starea de urgența dupa explozia intenționata de vineri. Peste 40 de cladiri au fost afectate de suflul deflagrației, in momentul in care o rulota a fost aruncata in aer. In aceasta dimineața,…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP si Reuters. "Explozia a fost puternica (...) Politia locala si politia federala au deschis o ampla…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat” relateaza AFP si Reuters.

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee. Politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, pitrivit Reuters. „Explozia a fost puternica (…) Politia locala si politia federala au deschis o ampla ancheta”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Politia din Nashville catalogheaza o importanta explozie, in centrul orasului, care i-a trezit pe locuitori in dimineata Craciunului, drept ”un act intentionat”. ”Politia din Nashville, FBI si (serviciul federal insarcinat cu controlul armamentului) ATF ancheteaza cu privire la explozia unui…

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- O mașina a explodat in centrul orașului Nashville din SUA, in dimineața de Craciun. Potrivit poliției, este vorba despre un „act intenționat”. Trei persoane au ajuns la spital, dar niciuna nu a fost ranita grav, potrivit oficialilor citați de CNN.

- O explozie puternica s-a produs, in ziua de Craciun, centrul orașului Nashville din statul Tennessee. Deflagrația a fost atat de puternica incat a fost resimțita de la mai mulți kilometri distanța. Poliția și pompierii au fost alertați cu privire la explozie, vineri dimineața, la ora locala 6:45. In…