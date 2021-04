Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat marti renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are "mijloacele de a-si proteja" populatia de coronavirus, noteaza AFP, citata de…

- Purtarea a doua masti suprapuse sau a unei masti chirurgicale stranse ofera o protectie sporita contra raspandirii in aer a coronavirusului, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane facut public miercuri, scrie AFP. Masca reduce semnificativ expirarea picaturilor de la persoanele…

- Cursa de 24 de ore de la Le Mans (Franta) rezervata motocicletelor, programata pe 17 si 18 aprilie, va fi disputata cu portile inchise din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat, joi, organizatorii, citati de AFP. "Tinand cont de contextul sanitar actual, de masurile de restrictie la…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat sambata ca vaccinarea impotriva Covid-19 va incepe in urmatoarele saptamani in cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters, citata de news.ro. Intr-o interventie televizata, el a spus: „Vaccinurile straine sunt necesare pana ce…