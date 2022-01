Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intalni vineri la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a cauta sa obtina o „iesire diplomatica” din criza intre Rusia si Ucraina, a anuntat marti o responsabila a Departamentului de Stat american, citata de France Presse.

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat, marti, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters.

- Tensiunile de la frontiera dintre Rusia si Ucraina ocupa un loc important in agenda vizitei ministrului german de externe, Annalena Baerbock, preconizata pentru miercuri la Washington, prima efectuata in SUA de la preluarea oficiala a functiei la inceputul lunii decembrie, relateaza dpa. Cu…

- "Declarații belicoase facute de un ministru cu o putere militara modesta, care se pregatește sa cumpere niște tinichele. Rusia este acum o putere regionala, care are interese la Marea Neagra. Sunt convins ca Rusia nu are inters sa ocupe Ucraina. Noi ne bagam in chestia asta și nu ințeleg ce cautam acolo.…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, le-a oferit asigurari de aparare, joi, liderilor tarilor central si est-europene membre NATO, inclusiv Romaniei, in contextul tensiunilor cu Rusia, iar liderul de la Casa Alba a reafirmat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei. "Presedintele Joseph R. Biden…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca discursul recent al omologului sau rus, Serghei Lavrov, care a spus ca in Romania și Polonia au fost instalate sisteme de aparare impotriva rachetelor care pot fi folosite pentru lovituri ofensive, „este complet eronat”.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a propus negocieri cu NATO pentru ca Alianța sa fie impiedicata sa se extinda spre estul Europei și sa aduca arme aproape de teritoriul Rusiei, relateaza EFE, citata de Agerpres.”In dialogul cu SUA si aliatii lor, vom insista sa ajungem la acorduri concrete care sa…