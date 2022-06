Stiri pe aceeasi tema

- China a inceput in ultimii ani campanii de incursiune in zona de aparare a Taiwanului pentru a-si arata nemultumirea si a mentine presiunea asupra aviatiei imbatranite a Taipeiului. China a efectuat luni a doua cea mai mare incursiune din acest an in zona de aparare aeriana a Taiwanului, odata cu intrarea,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marti in Algeria ca Uniunea Europeana ”nu are o politica externa”, ca reactie la propunerea sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, de a confisca rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, transmite EFE cu referire la…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a afirmat intr-un interviu acordat ziarului Financial Times ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, transmite luni Reuters. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat…

- Președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația omologului sau indonezian Joko Widodo de a participa la summitul G20 din noiembrie 2022, conform Bloomberg. Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat acolo. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a refuzat…

- Cel putin zece persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite in urma unei explozii produse vineri la o moschee din orasul Kabul, capitala Afganistanului, informeaza postul de televiziune Al-Arabiya.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu este serios in intentiile sale de a neocia cu Ucraina, acuza secretarul de Stat american Antony Blinken in audieri, marti, in Comisia Afacerilor Externe din cadrul Senatului american, relateaza AFP. "Nou n-am vazut niciun semn, pana acum, ca presedintele (rus) Vladimir…

- Noi bombardamente au avut loc in regiunea Dombas, anunța autoritațile ucrainene. O coloana lunga de vehicule militare a fost reperata din satelit in regiunea rusa Rostov, indreptandu-se catre Donbas.Morgile sunt pline in mai multe orașe din regiunea Luhansk, mai spun oficialii ucraineni.Noi gropi comune…

- Washingtonul nu cauta sa schimbe regimul de la Moscova, da asigurari duminica secretarul de stat american Antony Blinken, care considera ca aceasta problema este „de resortul rusilor”, incercand astfel sa clarifice declaratiile facute sambata, in Polonia, de catre presedintele Joe Biden, relateaza AFP.