Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei militare ruse neobisnuite si ingrijoratoare de-a lungul granitei Belarus cu Ucraina”. […] The post SUA evacueaza toți americanii din Belarus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .