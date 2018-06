Stiri pe aceeasi tema

- Un vot-cheie privind o reforma a imigratiei in Statele Unite, menita sa puna capat controversatelor separari in randul familiilor migrantilor ilegali, a fost amanat pentru vineri de Camera Reprezentantilor, potrivit republicanilor, citati de AFP. Majoritari in Congres, dar divizati asupra subiectului,…

- Presedintele "a mentionat ca fiica sa, Ivanka, l-a indemnat sa puna capat (acestei practici) iar el a spus ca recunoaste ca asta trebuie sa se opreasca, ca imaginile sunt dureroase si ca se afla in cautarea unei solutii legislative", a declarat Carlos Curbelo - citat de televiziunea CNN - reprezentantul…

- Parlamentarii propun ca punctul-amenda sa fie calculat in funcție de punctul de pensie, in cazul pensionarilor, și nu in funcție de salariul minim cum este norma legala actuala. Aleșii susțin ca veniturile pensionarilor nu se pot raporta la cele ale unui salariat. O propunere legislativa aflata in dezbatere…

- Soferii care sunt amendati ar putea avea mai mult timp la dispozitie sa plateasca doar jumatate din sanctiunea primita. Parlamentarii PSD propun ca termenul sa creasca de la 48 de ore la 15 zile. Proiectul va fi dezbatut, mai intai, in Senat.

- Parlamentul din Nigeria este in criza dupa ce hotii au furat un sceptru fara de care nu se poate adopta nicio lege.Hoti inarmati au dat navala in toiul zilei in Senat, au luat sceptrul si au plecat cu el.

- Legea care prevede ca cei care primesc venitul minim garantat sa presteze munca in folosul comunitații este la vot final in Senat. Proiectul, inițiat de PMP și ALDE, argumenteaza ca noile prevederi sunt necesare avand in vedere ca mulți dintre cei care primesc venitul minim prefera ajutoarele sociale…

- Un proiect legislativ care propune ca contractele de credit si de leasing incheiate cu consumatorii ar putea sa nu mai fie titluri executorii, a fost votat luni de Senat. Daca si deputatii vor vota pentru aprobarea propunerii, executarea silita in cazul acestor contracte se va face mai greu.

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…