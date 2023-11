Comisia americana pentru bursa și valori mobiliare (SEC) a indemnat joi un judecator federal sa il oblige pe miliardarul Elon Musk sa depuna marturie in cadrul anchetei sale privind preluarea de catre acesta a gigantului social media Twitter, acum cunoscut sub numele de X, in valoare de 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.