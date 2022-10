SUA: Elon Musk a preluat controlul asupra Twitter

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, afirma vineri, intr-un mesaj postat pe Twiter, ca SpaceX nu poate finanta "la nesfirsit" serviciul de Internet Starlink in Ucraina. "SpaceX nu cere sa recupereze cheltuieli din trecut, dar nici nu poate sa finanteze la nesfarsit sistemul existent si sa trimita cateva…

- La doar o zi dupa ce a postat tweet-uri care pareau pro-Rusia, Elon Musk anunta o revenire la oferta initiala de achizitionare Twitter. E vorba despre suma de 44 de miliarde de dolari care circula in primavara lui 2022. Asta dupa ce Twitter si Musk s-au judecat luni bne. In acest moment inca e pe rol…

- In cel mai nou capitol al cazului Twitter vs Elon Musk , acționarii rețelei sociale au decis in favoarea cumpararii acesteia de catre miliardarul care se afla la carma SpaceX și Tesla , intr-o noua mișcare menita sa il opreasca pe Musk din incercarile sale de a se retrage din achiziție . Suma pentru…

- Potrivit unei plangeri modificate depuse marti seara la tribunalul federal din Manhattan, Musk, compania sa de masini electrice Tesla, compania sa de turism spatial SpaceX, Boring si altii au crescut in mod intentionat pretul Dogecoin cu peste 36.000%, pe parcursul a doi ani, si apoi au lasat-o sa se…

- Miliardarul american Elon Musk, care detine SpaceX si Tesla, a declarat ca intentioneaza sa achizitioneze clubul englez de fotbal Manchester United. Musk a postat marti anuntul respectiv pe Twitter. „In plus, cumpar Manchester United, nu-mi multumi”, a scris omul de afaceri, fara a oferi alte detalii.…

- Elon Musk, CEO Tesla si SpaceX, a vandut actiuni Tesla de aproape sapte miliarde de dolari pentru a se asigura in cazul in care pierde procesul cu Twitter si va fi obligat sa cumpere reteaua sociala.