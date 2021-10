SUA eliberează primul pașaport cu genul "X" Statele Unite au anunțat miercuri ca au eliberat primul pașaport cu genul &"X&" unei persoane care nu se identifica cu alegerile tradiționale &"masculin&" sau &"femei&", în conformitate cu promisiunile lui Joe Biden de a ține mai bine cont de drepturile minoritatilor sexuale, potrivit AFP.

Departamentul de Stat al SUA a &"adaugat o caseta X pentru persoanele non-binare, intersexuale&" și, mai larg, pentru cei care nu se identifica cu criteriile de gen propuse pâna acum, a anunțat purtatorul sau de cuvânt, Ned Price.

Aceasta noua opțiune va fi oferita tuturor solicitanților…

Sursa articol: hotnews.ro

